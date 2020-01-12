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أخبار البلد

الأوقاف تنظم ندوة حول الوعي بالوطن في مسجد عمرو بن العاص

الأحد 12/يناير/2020 - 04:46 م
الأوقاف تنظم ندوة
الأوقاف تنظم ندوة حول الوعي بالوطن في مسجد عمرو بن العاص
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محمود ضاحي
تنظم وزارة الأوقاف ندوة بعنوان "الوعي بالوطن ودوره في مواجهة التحديات ” ، من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.
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