AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:50 ص
لوكاكو وكونتي
لوكاكو وكونتي
Advertisements
القسم الرياضي
تعادل نادي إنتر ميلان بهدف لمثله، أمام منافسه أتالانتا، في مباراة أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا"،أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أهداف اللقاء لصالح أصحاب الأرض، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الأفاعي، بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل روبن جوسينس، هدفًا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء من كرة عرضية باغتت دفاع الإنتر.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح أتالانتا تصدر لها لويس مورييل، ولكن هاندانوفيتش، تصدى لها ببراعة، محافظًا على نقطة التعادل.

وارتفع رصيد إنتر إلى النقطة 46 في صدارة ترتيب الكالتشيو، في انتظار ملاقاة يوفنتوس خصمه روما، اليوم الأحد، بينما يمتلك أتالانتا 35 نقطة، في المركز الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

قمة سلبية للدورى الإيطالى بين إنترميلان وروما

تشكيل إنتر ميلان ضد برشلونة.. لاوتارو ولوكاكو أساسيين

الشوط الأول .. إنتر ميلان ينتزع التعادل الإيجابي من برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفرط في الانفراد بالصدارة بالتعادل مع فيورنتينا

ترشيحاتنا

عزاء والد إيهاب توفيق بمسجد المشير طنطاوي .. اليوم

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من زيمبابوي

الخارجية الإيرانية تطلب تقريرا من أجهزة الأمن بشأن احتجاز السفير البريطاني

البطاطس تسجل 5 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

رضا عبد العال لـ صدى البلد: محمد صلاح يتعرض لهجوم إخواني.. يجب محاكمة اتحاد الكرة.. وأقول للخطيب كفاية كده

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

هانى حتحوت يكشف عن أسباب تألق الأهلي محليا وضعف مستواه أفريقيا.. فيديو

فحص طبي لرباعي النادي الأهلي بعد العودة من زيمبابوي

ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

ضياء السيد: كاسونجو مفيد للزمالك .. وهذه أسباب تعادل الأهلي مع بلاتينيوم

بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة من زيمبابوي

نهائي السوبر الإسباني.. موعد مباراة أتلتيكو وريال مدريد والقنوات الناقلة

المصري يسعى للثأر من بيراميدز في الكونفدرالية

السوبر الإسباني.. ديربي مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو في الجوهرة المشعة

ضياء السيد: أتوقع خوض الزمالك لقاء السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل.. صور

للاكتئاب والعظام والقلب.. 3 إضافات تجعل القهوة صحية

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر