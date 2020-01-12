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رياضة

بني سويف يضم مهاجم الرجاء السابق

الأحد 12/يناير/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف، برئاسة المحاسب علي سليم، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود عبد العاطي ، مهاجم نادي الرجاء وطلائع الجيش السابق ، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

ووقع محمود عبدالعاطي علي عقود انضمامه لفريق بني سويف لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في حضور محمد الواضح المشرف علي الفريق ،وياسر التوني مدير الكرة .

وقد سبق لمحمود عبدالعاطي اللعب لأندية طلائع الجيش والرجاء ،قبل أن ينضم مؤخرا الي فريق بني سويف .

ويعتبر محمود عبدالعاطي الصفقة الثالثة لفريق بني سويف بالانتقالات الشتوية ،حيث تم التعاقد مع أحمد العباسي مدافع الألومنيوم ونادي بيلا الرياضي ، وضم اللاعب محمد أشرف مهاجم نادي طلائع الجيش ووادى دجلة والترسانة السابق ،كثانى الصفقات لفريق بني سويف .

يذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثانى بمجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق البنك الأهلي المتصدر.
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