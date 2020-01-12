بني سويف يضم مهاجم الرجاء السابق

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف، برئاسة المحاسب علي سليم، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود عبد العاطي ، مهاجم نادي الرجاء وطلائع الجيش السابق ، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



ووقع محمود عبدالعاطي علي عقود انضمامه لفريق بني سويف لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في حضور محمد الواضح المشرف علي الفريق ،وياسر التوني مدير الكرة .



وقد سبق لمحمود عبدالعاطي اللعب لأندية طلائع الجيش والرجاء ،قبل أن ينضم مؤخرا الي فريق بني سويف .



ويعتبر محمود عبدالعاطي الصفقة الثالثة لفريق بني سويف بالانتقالات الشتوية ،حيث تم التعاقد مع أحمد العباسي مدافع الألومنيوم ونادي بيلا الرياضي ، وضم اللاعب محمد أشرف مهاجم نادي طلائع الجيش ووادى دجلة والترسانة السابق ،كثانى الصفقات لفريق بني سويف .



يذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثانى بمجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق البنك الأهلي المتصدر.