بني سويف يضم مهاجم الرجاء السابق

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بني سويف، برئاسة المحاسب علي سليم، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمود عبد العاطي ، مهاجم نادي الرجاء وطلائع الجيش السابق ، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
ووقع محمود عبدالعاطي علي عقود انضمامه لفريق بني سويف لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في حضور محمد الواضح المشرف علي الفريق ،وياسر التوني مدير الكرة .
وقد سبق لمحمود عبدالعاطي اللعب لأندية طلائع الجيش والرجاء ،قبل أن ينضم مؤخرا الي فريق بني سويف .
ويعتبر محمود عبدالعاطي الصفقة الثالثة لفريق بني سويف بالانتقالات الشتوية ،حيث تم التعاقد مع أحمد العباسي مدافع الألومنيوم ونادي بيلا الرياضي ، وضم اللاعب محمد أشرف مهاجم نادي طلائع الجيش ووادى دجلة والترسانة السابق ،كثانى الصفقات لفريق بني سويف .
يذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثانى بمجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق البنك الأهلي المتصدر.
ووقع محمود عبدالعاطي علي عقود انضمامه لفريق بني سويف لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، في حضور محمد الواضح المشرف علي الفريق ،وياسر التوني مدير الكرة .
وقد سبق لمحمود عبدالعاطي اللعب لأندية طلائع الجيش والرجاء ،قبل أن ينضم مؤخرا الي فريق بني سويف .
ويعتبر محمود عبدالعاطي الصفقة الثالثة لفريق بني سويف بالانتقالات الشتوية ،حيث تم التعاقد مع أحمد العباسي مدافع الألومنيوم ونادي بيلا الرياضي ، وضم اللاعب محمد أشرف مهاجم نادي طلائع الجيش ووادى دجلة والترسانة السابق ،كثانى الصفقات لفريق بني سويف .
يذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الثانى بمجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق البنك الأهلي المتصدر.