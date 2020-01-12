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أخبار العالم

بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 02:09 م
نشاط بركاني في الفلبين
نشاط بركاني في الفلبين
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رويترز
أعلنت هيئة مطار الفلبين، اليوم الأحد 12 يناير، تعليق حركة الطيران في مطار مانيلا الدولي، بسبب نشاط بركاني.

وقالت الهيئة الفلبينية، إن حركة الطيران في المطار، لا تزال "قيد الانتظار"، بعد انتشار "الغبار البركاني" في محيط المطار ومسار الطائرات القادمة والمغادرة من المطار.

وقال مدير مطار "مانيلا" الدولي، إن بركان "تال"، بدأ ينشر الرماد بصورة كبيرة، ما قد يشكل خطورة على رحلات الطيران، لذلك قررنا تعليق رحلات الطيران بصورة مؤقتة.

أفادت تقارير إعلامية فلبينية بأن السلطات بدأت في إخلاء 3 مدن في مقاطعة "باتانغاس" التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 80 ألف نسمة، وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل إن البركان أظهر زيادة في نشاط تصاعد الأبخرة، ما قد يؤثر على خمس مناطق رئيسية بالبلاد، مضيفة أن "ذلك النشاط الأخطر حتى الآن الذي يشده البركان منذ السنوات الماضية".
بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو
بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو
بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو
بسبب نشاط بركاني.. تعليق رحلات الطيران في مطار مانيلا .. فيديو
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