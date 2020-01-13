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برلمان

إعلام البرلمان تستكمل مناقشة طلبات إحاطة بشأن دور قصور الثقافة بالمحافظات.. اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن لجنة الإعلام ستستكمل اجتماعها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب فى دوائرهم بشأن إهمال دور قصور الثقافة فى المحافظات.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب يطالبون بضرورة وجود دور تثقيفي لقصور الثقافة والمكتبات والمسارح من خلال الإهتمام بوعى الشباب والتوعية بمخاطر الإرهاب ، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بقصور الثقافة.

وأوضح أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان أن لجنة الإعلام من المقرر أن تواصل غدا الثلاثاء مناقشة طلبات الإحاطة بشأن إهمال دور قصور الثقافة فى المحافظات.

وكان  مجلس النواب افتتح أمس الأحد الجلسة العامة، بحضور عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، في إطار مساندة مصر للأزمة الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.

وقبيل الجلسة العامة للبرلمان، ترأس علي عبد العال، اجتماع اللجنة العامة، بحضور رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وتم التأكيد على تجديد موقف البرلمان للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية

وأعلن المجتمعون في اللجنة العامة للبرلمان، تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذه التدخلات.

وأكدت اللجنة، إدانتها الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وما تمثله هذه الخطوة من انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
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