AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحذير قوي من الجيش الوطني الليبي عن خرق الهدنة من قبل الميليشيات.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن المعارك داخل الدولة الليبية أصبحت متنوعة مؤكدا أن الميليشيات التابعة للوفاق ارتكبت أمور منافية للاتفاق الذي حدث من قبل القوات المسلحة الليبية.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد وطرابلس.

وتابع: أن المواطن الليبي يرغب في القضاء على الميليشيات وإنهاء الخلافات داخل الدولة الليبية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تنجح في تقديم أي جديد للأزمة الليبية مؤكدا أنها لم تنجح في السيطرة على الميليشيات الإرهابية. 

وقال: إن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قد أكد بأنه سيرد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمعركة طرابلس.. تفاصيل ساعات الحسم لتحرير ليبيا من المليشيات الإرهابية

بعد طلب حكومة السراج دعماً من تركيا.. الجيش الليبي يتوعد أردوغان

يُعمق الأزمة ..روسيا تعلق على تدخل تركيا العسكري في ليبيا

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا لا تشغلنا وسنقاتل حتى النهاية

أكثر من 3000 متطرف ..خطة تركية لإرسال مسلحي سوريا إلى طرابلس

أردوغان وبوتين وجها لوجه.. بوادر أزمة تركية روسية حول ليبيا .. هل ينتقل الخلاف لـ سوريا ؟

ترشيحاتنا

"لميس" التركية تثير سخرية جنود الجيش الليبي.. فما القصة؟

رئيس النواب الليبي: قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حدث تدخل أجنبي في بلادنا

عاجل.. سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الأمريكية في العراق

شاهد.. نرمين الفقى بإطلالة جديدة مع الأسماك

شاهد .. فرص تأهل الأهلى والزمالك فى دوري المجموعات بأبطال أفريقيا

بعد الانفصال .. أصالة خسرت هؤلاء النجوم من أجل زوجها السابق طارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة