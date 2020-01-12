تحذير قوي من الجيش الوطني الليبي عن خرق الهدنة من قبل الميليشيات.. فيديو

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن المعارك داخل الدولة الليبية أصبحت متنوعة مؤكدا أن الميليشيات التابعة للوفاق ارتكبت أمور منافية للاتفاق الذي حدث من قبل القوات المسلحة الليبية.





وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد وطرابلس.





وتابع: أن المواطن الليبي يرغب في القضاء على الميليشيات وإنهاء الخلافات داخل الدولة الليبية.





وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم تنجح في تقديم أي جديد للأزمة الليبية مؤكدا أنها لم تنجح في السيطرة على الميليشيات الإرهابية.



