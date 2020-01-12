مفيش حاجة صعبة.. أمير عزمي: الزمالك قادر على إيقاف قطار الأهلي في الدوري.. فيديو

كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك عن الفريق الوحيد القادر على إيقاف قطار الأهلي فى الدورى الممتاز إضافة إلى إحتمالية تأثر طارق حامد نجم القلعة البيضاء بعدم حصوله على جائزة الأفضل.





قال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": طارق حامد لن يتأثر بعدم حصوله على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لاسيما وان الجزائرى يوسف بلايلي حصل على لقب دورى أبطال إفريقيا مع نادى الترجي ولقب بطولة أمم إفريقيا بقميص منتخب بلاده مشيرا إلى أن تواجد نجم الزمالك ضمن المنافسين يعتبر فى حد ذاته بمثابة إنجاز .





أضاف: مفيش حاجة صعبة فى الدورى رغم أن فريق الأهلي يعتبر الأقوى دفاعيا حيث لم يتلق على مدار الجولات الماضية سوى هدفين فى شباكه إلا أن أى فريق يتعرض إلى الإصابات بين صفوف لاعبيه مثلما يحدث فى القلعة الحمراء تؤثر على مستوى أدائه.





لفت إلى أن فريق الزمالك الوحيد القادر على إيقاف قطار الأهلي فى الدورى الممتاز فى حال عودة الفارس الأبيض إلى مستواه الذى حصل بموجبه على لقب كأس مصر.



