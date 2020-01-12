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أخبار البلد

بعد المطالبة بمناقشتها بالبرلمان.. الفلاحين توضح أهم مزايا وعيوب الزراعة العضوية

الأحد 12/يناير/2020 - 06:33 م
عيوب الزراعة العضوية
عيوب الزراعة العضوية
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شيماء مجدي
قال حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين ، إن تطبيق الزراعة العضوية في مصر أمر هام للغاية من أجل الخفاظ علي صحة المواطنين ، حيث أن العالم كله بدأ استخدام تلك الزراعات بالإستغناء عن الكيمياويات والمبيدات والأسمدة لتحل محلها الأسمدة العضوية.

وأضاف " أبو صدام" في تصريحات ل"صدي البلد" ، أن للزراعة العضوية مميزات من أهمها استخراج إنتاج آمن وصحي ، ولكن من أبرز عيوبها قلة انتاجها لذا من الصعب تطبيقها في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن الحل لصعوبة تطبيق الزراعة العضوية علي أرض الواقع يكمن في الاتجاه نحو ترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة حتي نتمكن من سد احتياجتنا وفي نفس الوقت بطريقة آمنة وصحية.

وأكد أن الأراضي المصرية مجهد ة بسبب زراعة 3 عروات في العام من أي منتج وبالتالي فهي تحتاج إلي استخدام مبيدات وكيمياويات من أجل زراعتها مرة أخري لكي نسد جميع احتياجاتنا.

وكان اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور ممثلي من الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية اليوم.
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