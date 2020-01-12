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فن

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

الأحد 12/يناير/2020 - 06:47 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة انيقة بإرتدائها فستان ممزوج بين اللون الاسود والأبيض، واعتمدت على خصلات شعرها الناعم مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى الماكياج على اللون الأسود كأيشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة قائلة " مسائكم ورد" ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي فنانه" و "منوره" و "الجمال كله".

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14يناير في جدة، ويومي 19 و20 يناير في الدمام.
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