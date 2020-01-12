علي عبد العال: قوى خارجية تعمل على استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا.. فيديو

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أن مصر هي من أفشلت المشروع الإخواني في المنطقة مؤكدا أن مصر أصبحت عصية قوية في تمرير أى مشروعات من خلالها.





وأضاف رئيس مجلس النواب المصري خلال حوار لبرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن من يقدم الدعم للجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان أصبحوا يلجأون الى المفاصل الضعيفة في المنطقة للسيطرة عليها.





وتابع رئيس مجلس النواب ان ضعف ليبيا خاصة بعد عام 2011 هو من ساهم في ذلك مشيرا إلى أن خلال هذه الفترة استردت ليبيا عافيتها من جيش وطني قوي ومجالس نيابية قوية فأراد البعض أن يوقف هذا المد الوطني ويسلل الإرهاب إلى داخل الدولة الليبية.





وأشار الدكتور علي عبد العال أن هناك قوى خارجية تعمل على استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا مؤكدا أنه يقدم التحية لمجلس النواب الليبي لتصديه بقوة لما يحدث.



