البترول تستهدف تكرير أكثر من 8 ملايين طن بمعملى مسطرد وطنطا

أوضح الكيميائى جابر حسن، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملى تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.



وقال في بيان عن البترول، إن الشركة تستهدف تكرير أكثر من 8 ملايين طن بمعملى مسطرد وطنطا، منها حوالى 7 ملايين طن بمعمل تكرير مسطرد (تشمل مليونا و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير)، وأكثر من مليون طن بمعمل طنطا، وذلك لإنتاج حوالى 2ر1 ألف طن بوتاجاز و306 آلاف طن نافتا وحوالى 2ر1 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة، و5ر82 ألف طن كيروسين وحوالى 484 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين"، وحوالى 6ر1 مليون طن سولار، وحوالى 39 ألف طن ديزل وحوالى 4ر4 مليون طن مازوت وحوالى 20 ألف طن من المذيبات العطرية.



وأضاف رئيس الشركة أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلى لصالح الشركات الشقيقة والغير بقيمة حوالى 156 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت فى إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية والتى بلغت حوالى 4ر1 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، وأنه من المخطط تسليمها حوالى 2ر4 مليون طن مازوت خلال العام.