أول تعليق من اتحاد الكرة على هروب حمادة صدقي من الهلال السوداني

علق عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة على الأزمة التي تفجرت مؤخرا بعد هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني.



كان مجلس إدارة نادى الهلال السوداني قد أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله عن إقالة حمادة صدقى بعدما غادر الى القاهرة وأخطر النادي السوداني بعدم قدومه إلى السودان مجددا .



قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": العقد شريعة المتعاقدين ولابد من احترام العقود وما حدث من جانب حمادة صدقى له تأثير سلبي على سمعة المدربين المصريين في الدول العربية ولذا الإقبال على التعاقد مع المدربين المصريين انخفض جدا.



أضاف: يجب سؤال حمادة صدقى أولا عن أسباب تخلية عن الاستمرار في الهلال السوداني وهل كان هناك مشاكل مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لن يتدخل إلا إذا قام الهلال السوداني بتقديم شكوى إلى الاتحاد المصرى أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



يذكر أن عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة" كشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني وقال : تواصلت مع حمادة صدقى وأوضح لى أن الأزمة كانت فى بنود العقد المبرم مع إدارة نادى الهلال السوداني وأنه طلب بنودا معينة من رئيس نادي الهلال السوداني وبدوره الأخير وعده بتنفيذها مثل توفير سيارة وتوفير سكن خاص به وتجديد بعض عقود اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم وقال أن 7 لاعبين كانوا قد امتنعوا عن التدريب من الكبار قبل مباراة النجم الساحلي التونسي والتى خسر خلالها الفريق السودانى بنتيجة 2-1 لافتا إلى أنه أكد على عدم وجود جدية من رئيس النادى السوداني وعدم تلبيته الطلبات سالفة الذكر مشددا على أنه يرى أن الجو العام ليس مريحا.



واستطرد قائلا: قمت بالتواصل مع مسئولى نادى الهلال السوداني للاستماع إلى وجهة النظر الخاصة بهم وأكدوا لى على أن حمادة صدقى كان يتعين عليه الصبر فى تلبية الطلبات لأنها لن تتم بين يوم وليلة لاسيما وأن تعيينه كان فى وقت قريب ولم يخوض الفريق تحت قيادته سوى مباريات قليلة.

