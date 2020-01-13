AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كامل الوزير: إنفاق 86 مليار جنيه على تطوير السكك الحديدية.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:23 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
إبراهيم القادري
قال كامل الوزير وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد تم الإنفاق عليها حتى الآن مبلغ يقدر 86 مليار جنيه على البنية الاساسية وعلي المحطات والاشارات والورش بالإضافة إلى التأهيل والتدريب والوحدات المتحركة.

وأضاف"كامل الوزير" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العام القادم سنعمل علي مشروعات أخرى تتكلف 55 مليار جنيه ستبدأ منذ 1 /7/2020 حتى تعمل السكة الحديد علي حمل مليون راكب يوميا كما اننا سنعمل على زيادة عدد العربات والقطارات ونعمل على استكمال المحطات والورش حتى نصل في 7/2022 الي ان يحمل القطار 2 مليون إنسان وهذا تطور طبيعي مع نمو عدد السكان في مصر .

وأشار"كامل الوزير" الي ان هناك عدد كبير من الموظفين والعمال يعتمدون في مواصلاتهم علي السكة الحديد كما أن الدولة قامت بصرف 141 مليار جنية لتطوير مرفق السكة الحديد حتي يكون مرفق آمن ونظيف وسليم ومتطور ويؤدى الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه.

وأوضح"كامل الوزير" أن جهاز الكشف علي الحقائب يعمل علي تأمين المواطن وتأمين المحطة كما أن الأشخاص يستجيبون الى هذه التعليمات لانهم يعلمون ان هذا لتأمين أرواحهم .

وتابع"كامل الوزير" أن المحطة التي افتتحت اليوم كلفت 86 مليون جنيه من اجمالي المبلغ الذى نعمل به هذا العام فقط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستدر ملايين الجنيهات.. نقل البرلمان تطالب باستغلال أسوار محطات المترو.. ونائب: يمكن أن توفر 6 مليارات جنيه

كامل الوزير: السكة الحديد مازالت تخسر وتطويرها في 2020.. فيديو

بعد استلام الجرارات الجديدة.. كامل الوزير: السكة الحديد بدأت الخروج من غرفة الإنعاش

كامل الوزير: توفير بوابات إلكترونية بالمحطات مثل مترو الأنفاق

وزير النقل: غرامات على التدخين داخل القطارات

28 مليار جنيه استثمارات خلال 2022 .. رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة السكة الحديد

ترشيحاتنا

بعد مقتل السوري محمد الموسى.. الشبهات تحوم حول دوافع زوج نانسي عجرم

هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة

الإقامة بـ100 دولار.. تعرف على خطة أردوغان لابتزاز مصر.. فيديو

أحمد موسى يسخر من استقبال تميم في طهران | شاهد

بالتعاون مع استادات.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تفاصيل

وزير النقل لمقاول في بورسعيد: يا نسقف لك يا إما هتروح النيابة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد