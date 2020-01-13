كامل الوزير: إنفاق 86 مليار جنيه على تطوير السكك الحديدية.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد تم الإنفاق عليها حتى الآن مبلغ يقدر 86 مليار جنيه على البنية الاساسية وعلي المحطات والاشارات والورش بالإضافة إلى التأهيل والتدريب والوحدات المتحركة.
وأضاف"كامل الوزير" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العام القادم سنعمل علي مشروعات أخرى تتكلف 55 مليار جنيه ستبدأ منذ 1 /7/2020 حتى تعمل السكة الحديد علي حمل مليون راكب يوميا كما اننا سنعمل على زيادة عدد العربات والقطارات ونعمل على استكمال المحطات والورش حتى نصل في 7/2022 الي ان يحمل القطار 2 مليون إنسان وهذا تطور طبيعي مع نمو عدد السكان في مصر .
وأشار"كامل الوزير" الي ان هناك عدد كبير من الموظفين والعمال يعتمدون في مواصلاتهم علي السكة الحديد كما أن الدولة قامت بصرف 141 مليار جنية لتطوير مرفق السكة الحديد حتي يكون مرفق آمن ونظيف وسليم ومتطور ويؤدى الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه.
وأوضح"كامل الوزير" أن جهاز الكشف علي الحقائب يعمل علي تأمين المواطن وتأمين المحطة كما أن الأشخاص يستجيبون الى هذه التعليمات لانهم يعلمون ان هذا لتأمين أرواحهم .
وتابع"كامل الوزير" أن المحطة التي افتتحت اليوم كلفت 86 مليون جنيه من اجمالي المبلغ الذى نعمل به هذا العام فقط
وأضاف"كامل الوزير" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن العام القادم سنعمل علي مشروعات أخرى تتكلف 55 مليار جنيه ستبدأ منذ 1 /7/2020 حتى تعمل السكة الحديد علي حمل مليون راكب يوميا كما اننا سنعمل على زيادة عدد العربات والقطارات ونعمل على استكمال المحطات والورش حتى نصل في 7/2022 الي ان يحمل القطار 2 مليون إنسان وهذا تطور طبيعي مع نمو عدد السكان في مصر .
وأشار"كامل الوزير" الي ان هناك عدد كبير من الموظفين والعمال يعتمدون في مواصلاتهم علي السكة الحديد كما أن الدولة قامت بصرف 141 مليار جنية لتطوير مرفق السكة الحديد حتي يكون مرفق آمن ونظيف وسليم ومتطور ويؤدى الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه.
وأوضح"كامل الوزير" أن جهاز الكشف علي الحقائب يعمل علي تأمين المواطن وتأمين المحطة كما أن الأشخاص يستجيبون الى هذه التعليمات لانهم يعلمون ان هذا لتأمين أرواحهم .
وتابع"كامل الوزير" أن المحطة التي افتتحت اليوم كلفت 86 مليون جنيه من اجمالي المبلغ الذى نعمل به هذا العام فقط