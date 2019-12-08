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برلمان

وكيل نقل البرلمان: تصريحات كامل الوزير عن أزمات السكك الحديدية بداية جادة لمواجهتها

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:32 م
اللواء كامل الوزير
اللواء كامل الوزير وزير النقل
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات التى أكد فيها أنه يعمل بشكل كبير داخل الوزارة على تأهيل وتطوير العامل البشري وأنه تم إرسال سائقي قطارات للولايات المتحدة الأمريكية من أجل التدريب على قيادة الجرارات الجديدة التي أتت لمصر مؤخرا من أمريكا.

موضحًا أن السائقين اللذين تم تدريبهما سيكونان مدربين لباقي سائقي القطارات في مصر وأن الاعتناء بالعنصر البشري داخل منظومة السكك الحديدية يُعطي قبلة حياة جديدة للمرفق.

واعتبر " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن التصريحات الواضحة التى أكد فيها الفريق كامل الوزير أن هناك 800 جرار سكك حديد في مصر، نصفها تقريبا بها عطل، ويتم العمل بـ 400 جرار فقط، "الناس في الهيئة كانت بتصحي من النوم متلاقيش جرار موجود تقوم بإلغاء الرحلات".

بمثابة بداية جادة لمواجهة الأزمات والمشكلات داخل مرفق السكك الحديدية بعد حالة الإهمال والتسيب الذى كانت داخل هذا المرفق الحيوى لعقود طويلة.

مؤكدا مساندة ودعم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمسيرة الإصلاحات الجذرية التى يقودها الفريق كامل الوزير للسكك الحديدية.
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