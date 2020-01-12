حفتر يلتقي السراج في روسيا لبحث حل الأزمة الليبية.. تفاصيل

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مسئول روسي، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، سيزوران العاصمة الروسية موسكو قريبًا، لمناقشة تسوية الأزمة الليبية مع القيادة الروسية.





وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.



