محافظ البحر الأحمر يوجه بتركيب أجهزة تتبع للمراكب العاملة بالمحافظة

وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتركيب جهاز تتبع ( GPS ) بالمراكب العاملة بقطاع المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين، لتتمكن الجهات من العثور عليهم فى حالة تعرضهم لأى مواقف صعبة لإنقاذهم على وجه السرعة .



أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ليتم تركيب جهاز التتبع بجميع المراكب لسهولة تتبعها وإنقاذ طاقم العمل والركاب للحفاظ على حياتهم .



وأشار حنفى أنه إثر فقدان الصيادين الأربعة اتضح تعرض الصيادين للخطر فى ظل عدم وجود أجهزة تتبع ، ومن هنا أمر بالعمل على تركيب الأجهزة لتكون متصلة بغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فى حالة الإبلاغ عن اى خطر يواجه تلك المراكب .