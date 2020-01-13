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محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بتركيب أجهزة تتبع للمراكب العاملة بالمحافظة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:00 ص
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتركيب جهاز تتبع ( GPS ) بالمراكب العاملة بقطاع المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين، لتتمكن الجهات من العثور عليهم فى حالة تعرضهم لأى مواقف صعبة لإنقاذهم على وجه السرعة .

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ليتم تركيب جهاز التتبع بجميع المراكب لسهولة تتبعها وإنقاذ طاقم العمل والركاب للحفاظ على حياتهم .

وأشار حنفى أنه إثر فقدان الصيادين الأربعة اتضح تعرض الصيادين للخطر فى ظل عدم وجود أجهزة تتبع ، ومن هنا أمر بالعمل على تركيب الأجهزة لتكون متصلة بغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فى حالة الإبلاغ عن اى خطر يواجه تلك المراكب .
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