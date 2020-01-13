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الكهرباء: الخطة الأساسية للوزارة التحول إلى العدادات الذكية ومسبوقة الدفع.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أنه تم رصد شكاوى المواطنين منذ فترة ونعمل على القضاء عليها عن طريق محورين وهما التحول من العدادات التقليدية التي تتطلب تدخل العنصر البشري بمعنى وجود القارئ والمحصل ومن الممكن عدم الدقة والخطأ وتسبب عدم الدقة في الفواتير.

وأضاف المتحدث بأسم وزارة الكهرباء خلال تصريحات لبرنامج مساء dmc عبر فضائية "dmc" أن الخطة الأساسية تكمن في التحول إلى العدادات مسبقة الدفع والتي تستخدم كروت الشحن والعدادات الذكية مشيرا أن تلك العدادات لها ميزة عدم تدخل العنصر البشرى يوجد شاشات بكمية الكهرباء التي يتم سحبها وتكون أمام المواطن نفسه.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن المحور يكون بالتحول لتلك العدادات وركبنا 8.8 مليون عداد وتم تركيب 160 ألف عداد زكي تحت التجربة وكمرحلة تجريبية.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أنه تم إطلاق برنامج القراءة الموحد عن طريق شركة تقوم بقراءة العدادات ولكن مازال تدخل برنامج العنصر البشري.

وقال المتححدث باسم وزارة الكهرباء ان البرنامج يتم تحميله على هاتف المستخدم ةتم تطبيقه في محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية وستعمم في شهر أبريل القادم.
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