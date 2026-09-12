تصعيد متواصل.. مصادر: هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية بوقوع هجمات في جنوب لبنان، استهدفت مناطق في قريتي تبنين والدبشة، إضافة إلى منطقة علي الطاهر جنوب البلاد.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر قال إنها استهدفت بنية تحتية وأنفاقًا تابعة لحزب الله. وأدت التفجيرات إلى هزات شعر بها سكان مناطق واسعة، فيما سُجلت هزة تعادل نحو 4.1 إلى 4.2 درجة نتيجة الانفجارات.

وأفادت تقارير بأن التفجيرات أدت إلى قطع طريق الخردلي بسبب تساقط الصخور والحجارة، وسط مخاوف بين سكان النبطية والقرى المحيطة من اتساع نطاق العمليات العسكرية.