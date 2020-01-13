AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل مديحة كامل.. عدد زيجاتها وسر ارتدائها الحجاب ونهايتها المأساوية

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:48 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مديحة كامل، التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة السينما ومثلما كانت مثيرة للجدل من خلال أعماله الفنية فكانت أيضا مثيرة فى حياتها الشخصية. 

تزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال "محمود الريس" وأنجبا ابنتهما الوحيدة "ميرهان"، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينما ئي شريف حمودة، أما زواجها الأخير فكان من المحامي "جلال الديب".

ارتدت مديحة كامل الحجاب في السنوات الأخيرة من حياتها، وتوفيت في منزلها صباح 13 يناير 1997 الموافق الرابع من شهر رمضان عن عمر ناهز 51 عاما، بعد أن صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، قبل اكتشاف وفاتها ظهر اليوم التالي.

عاشت مديحة كامل قبل وفاتها حية مأساوية بسبب مرضها الذي امتد ما يقرب من 10 شهور قضتها طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود، وكان فيلم "بوابة إبليس" هو آخر أعمالها عام ١٩٩٣ بجوار الفنانين محمود حميدة وهشام عبدالحميد، وبعده قررت الاعتزال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل شادية | ما اسمها الحقيقي.. زيجاتها المعلنة والسرية.. سر اعتزالها وأمنيتها الأخيرة قبل الرحيل.. ولماذا زارها السيسي قبل وفاتها بأيام

في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها

في ذكرى ميلاد مديحة يسري.. قصة اللحظات الأخيرة في حياتها

والدة عمرو سمير.. لقاء نادر بين كرم مطاوع وماجدة عاصم قبل الزواج

فى ذكرى رحيل محمد الدفراوى .. قصة وفاته المأساوية

ترشيحاتنا

خالد الصاوي يظهر مع الراقصة جوهرة.. فماذا قال لها ؟

ذئب يهجم على شاب ويتركه في حالة حرجة.. فيديو

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

الصين تطلق أسرع قطار في العالم بدون سائق

أماني الخياط تفضح مخططات أردوغان والإخوان من داخل البرلمان التركي

في ذكرى رحيل مديحة كامل.. عدد زيجاتها وسر ارتدائها الحجاب ونهايتها المأساوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجذابة.. 20 صورة توضح أناقة فساتين درة فى عيد ميلادها

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

تعرف على تاريخ سيارات SUV الدفع الرباعى منذ نشأتها.. صور