عمليات التعليم تتابع صور امتحان الانجليزي المتداولة و تؤكد : دي مسألة أخلاق

اكدت وزارة التربية والتعليم ان غرفة العمليات المركزية المنوطة بمتابعة امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي بالوزارة ، تقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة الانجليزية لطلاب 2 ثانوي للتحقق منها و محاسبة ناشرها



وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



وكان قد بدء في التاسعة صباحا زمن امتحان اللغة الاجنبية الاولى لطلاب ٢ ثانوي ، و الذي يمتحنه الطلاب إلكترونيا عبر التابلت ، و بعد مرور اقل من نصف ساعة نشر احد الطلاب صور الامتحان عبر فيس بوك و كتب : الحل بسرعة



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تداول أو تسريب صور الامتحانات عبر فيس بوك ، محدودة جدا هذا العام



وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن فكرة قيام البعض بتصوير الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الأخلاقيات والمفاهيم تحتاج تطويرا موازيا.



وأضاف وزير التربية والتعليم : "نبذل قصارى الجهد، ولكن يظل العنصر البشري تحديا كبيرا للأسف، وهو يتطلب منا جميعًا إصلاحه وليس وزارة التربية والتعليم فقط، فهذه آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات".