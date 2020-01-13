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بمشاركة 1200 فرد.. تعرف على تفاصيل التحول الرقمى بوزارة قطاع الأعمال.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:50 م
التحول الرقمى
التحول الرقمى
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آيات أحمد
قال محمد مسعود، مستشار وزارة قطاع الاعمال العام للتحول الرقمى، إن الوزراة تخطط لملف التحول الرقمى منذ عام، لافتًا إلى أن التخطيط للتحول الرقمى لعدد كبير من الشركات فى المجالات المختلفة يتم من خلال التفكير فى التغيير الجذرى والشامل، مؤكدًا أنه تم عمل دراسة مختلفة للتحول الرقمى لكل شركة على حسب مجالها.

وأضاف محمد مسعود،، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbcمصر"، أن وزارة قطاع الاعمال وضعت سياسات وإجرءات رقمية من خلال المكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أنه تم استخدام الممارسات العالمية لكى تطوع فى قطاع الاعمال العام.

وتابع أنه تم عقد ورش عمل على مدار 6 شهور وشارك بها 1200 فرد، من كوادر قطاع الاعمال العام، لعرض الممارسات العالمية للتحول الرقمى.

وأشار إلى أنه تم تغطية كل القطاعات بالوزارة وتحويلها رقيميًا، موضحًا أن كل قطاع فى الوزارة لها إجراءات رقمية خاصة بها.

وأضاف أن التحول الرقمى بوزارة قطاع الاعمال يعد نقطة انطلاق للاستثمار فى الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع الشركات المتخصصة لتطوير الشركات.
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