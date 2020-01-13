نجم توتنهام يوافق على الإنضمام إلى إنتر الإيطالي

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن الدنماركي كريستيان إيريكسن ، صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد وافق على الإنضمام لصفوف نادي إنتر الإيطالي.



وذكرت صحيفة الصن البريطانية نقلًا عن تقارير إيطالية أن مارتن شوتز وكيل أعمال إيريكسن قد أنهى الإتفاق بالأمس مع مسئولي نادي إنتر ، حيث اتفقوا على ذهاب إيريكسن للنيراتزوري لمدة 4 أعوام ، على أن يتقاضى 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا .



جدير بالذكر أن عقد إيريكسن مع نادي توتنهام ينتهي بنهاية هذا الموسم، ومن ثم يحق له الذهاب لأي نادي بدون مقابل .



وأضافت الصحيفة أن نادي توتنهام يسعى بكل الطرق بيع إيريكسن في يناير الجاري، حتى يستفيد ماليًا منه قبل أن يرحل دون مقابل في الصيف.



يذكر أن إيريكسن قد ارتبط اسمه بالانتقال لكبار الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفينتوس الإيطالي.