AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:52 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام بدوي وأمانة سر شعبان سعيد، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عام وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كان قد أقام محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد "عبد الرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد احمد، أحمد عبد الشكور سيد أحمد" جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها الكابتن مجدي عبد الغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبد الغني ومصطفي عبد الغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضايا فنانين ومشاهير.. حبس أحمد عبدالله وفيديوهات جوهرة الإباحية وسرقة هيثم أحمد زكي

اتحاد الكرة يوقف مدرب حراس الزمالك 3 مباريات وتغرمه 50 ألف جنيه.. تفاصيل

تطور جديد فى أزمة إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-1-2020 والقنوات الناقلة

تخفيض تذاكر السكة الحديد والمواصلات العامة..هدايا الحكومة لأصحاب المعاشات فى 2020

فى ذكرى ميلاد منير مراد .. أعلن إسلامه بسبب فنانة شهيرة وشخصان حضرا جنازته

وفاة غامضة .. استيقظا فوجدا طفلتهما جثة هامدة أمام المنزل

5 اعترافات جريئة لـ مديحة كامل في ذكرى رحيلها

المزارع المصري يقف عاجزا أمام كارثة طبيعية تحدث في العالم كله..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفل عمره 9 أعوام ينقذ جدته من الغرق

من البراءة لملكة الأناقة.. 10 صور تكشف تطور إطلالات درة

بسبب "سؤال غبي".. مطعم يضيف غرامة على فاتورة أحد زبائنه.. تفاصيل