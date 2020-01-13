ندوة للتوعية بمرض السكري بالمجلس القومي للمرأة في الغربية

أكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي بالغربية أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية ندوة للتوعية بمرض السكري تعزيزا للجهود المبذولة من أجل منع مرض السكري و رفع الوعي الصحي لدى المرأة المصرية.



ألقت المحاضرة الدكتورة وسام صلاح الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، حيث قامت بالتعريف بمرض السكري وأنواعه وكيفية الاصابة به ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.



وكشفت عن أهم الأخطاء في التغذية التي يرتكبها المصابون بمرض السكر وأهمية ممارسة النشاط البدني، وتناول الوجبات في مواعيد منتظمة والإكثار من تناول الألياف، مشيرة إلى أن الهرم الغذائي وأهمية تنوع الوجبات واختيار الحبوب الكاملة.