AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ندوة للتوعية بمرض السكري بالمجلس القومي للمرأة في الغربية

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أكدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي بالغربية أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية ندوة للتوعية بمرض السكري تعزيزا للجهود المبذولة من أجل منع مرض السكري و رفع الوعي الصحي لدى المرأة المصرية.

ألقت المحاضرة الدكتورة وسام صلاح الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، حيث قامت بالتعريف بمرض السكري وأنواعه وكيفية الاصابة به ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.

وكشفت عن أهم الأخطاء في التغذية التي يرتكبها المصابون بمرض السكر وأهمية ممارسة النشاط البدني، وتناول الوجبات في مواعيد منتظمة والإكثار من تناول الألياف، مشيرة إلى أن الهرم الغذائي وأهمية تنوع الوجبات واختيار الحبوب الكاملة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس

قاتل صامت..الرقابة الصحية تحذر من العادات السيئة للاستحمام فى الشتاء..فيديو

شوبير يتغنى بـ فريق الزمالك

فى عيد ميلاد درة .. تعرف على عمرها وحقيقة زواجها من نور الشريف سرا

يكذّب الفنانة اللبنانية .. 13 سؤالا من محامي قتيل زوج نانسي عجرم تقلب موازين القضية

بعد قدومها من الصين.. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية Dong er30

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكاروهات الأحمر ونظارة سوداء .. بشرى تتألق فى أحدث ظهور لها

شعر كاريه أم باروكة.. منة فضالى تفاجئ الجمهور بـ إطلالة شتوية مبهجة.. شاهد

في دقيقتين فقط.. تمرين يخفف آلام الظهر والرقبة.. صور