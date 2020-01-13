AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد أن تحدثت عنها التعليم العالي.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الفضاء الجديدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن مدينة الفضاء الجديدة
Advertisements
قســــم التعليم
استعرضت وزارة التعليم العالي اليوم تفاصيل مدينة الفضاء الجديدة المزمع إقامتها قريبا .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدينة الفضاء الجديدة :

*مدينة الفضاء الجديدة يتم انشاءها على مساحة 123 فدان .
* وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية .
* ستضم العديد من المباني مثل أكاديمية الفضاء المصرية، ومركز تصميم وتطوير المركبات الفضائية، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية .
* من المقرر أن يبدأ التشغيل مع بداية عام 2021 بتجميع القمر الصناعي مصر سات 2 الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ سبتمبر الماضي كمشروع مشترك بين وكالة الفضاء والإدارة الوطنية الصينية للفضاء بتمويل من الحكومة الصينية.

وكان قد ترأس اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الأحد الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: ضرورة تبادل الخبرات الإفريقية في مجال الفضاء

توجه قومي وعملي لتوعية وتزويد صناعة الفضاء.. المعهد الفلكي يشرح خطة الدولة لإنشاء برامج مصرية.. البحث العلمي: 13 مليونًا ميزانية إطلاق الأقمار الصناعية

وزير التعليم العالي: نسعى لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية

بدون واسطة.. إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020

القوصي للنواب: إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي يناير المقبل

صعود أول مصري في يناير.. حصاد زيارة تعليم البرلمان لوكالة الفضاء.. والقوصي يعلن إطلاق مسابقة أفضل سات لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

بسبب "سؤال غبي".. مطعم يضيف غرامة على فاتورة أحد زبائنه.. تفاصيل

بعد غياب 5 سنوات .. جورج سيدهم يفاجئ محبيه بأحدث صورة

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

مكنتش أتوقع يروح الاهلي.. أمير عزمى يكشف حقيقة ضرب كهربا لـ جروس.. فيديو

الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها فلسطينية

هل يحاسب الزوج على عدم هداية زوجته وأبنائه.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

يسرا ولطيفة ووائل الإبراشي.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء ابن عمه

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور