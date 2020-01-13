بعد أن تحدثت عنها التعليم العالي.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الفضاء الجديدة

استعرضت وزارة التعليم العالي اليوم تفاصيل مدينة الفضاء الجديدة المزمع إقامتها قريبا .



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات عن مدينة الفضاء الجديدة :



*مدينة الفضاء الجديدة يتم انشاءها على مساحة 123 فدان .

* وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية .

* ستضم العديد من المباني مثل أكاديمية الفضاء المصرية، ومركز تصميم وتطوير المركبات الفضائية، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية .

* من المقرر أن يبدأ التشغيل مع بداية عام 2021 بتجميع القمر الصناعي مصر سات 2 الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ سبتمبر الماضي كمشروع مشترك بين وكالة الفضاء والإدارة الوطنية الصينية للفضاء بتمويل من الحكومة الصينية.



وكان قد ترأس اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الأحد الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.