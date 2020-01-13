لمدة 6 شهور.. 6 مرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

رغم رفض أو تأجيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، قرار تدريب فريق برشلونة، وتواجد إرنستو فالفيردي في مران اليوم، فإن مستقبل الأخير لا يزال على المحك.



تفيد التقارير الصحفية التي ما زالت تنتشر حول بحث برشلونة عن مدرب ليقود الفريق لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم، قبل أن يأتي تشافي للقيادة الفنية.



مستقبل إرنستو فالفيردي الذي أتى لتدريبات برشلونة متأخرًا ساعتين، لا يزال مبهمًا، بسبب النتائج السلبية المتتالية التي يتعرض لها الفريق في بداية الموسم الحالي، رغم إبرام العديد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019.



كانت آخر النتائج السلبية عندما سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإسباني،



وتبرز حاليًا العديد من الأسماء المرشحة لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني نستعرضها تواليًا:



كيكي سيتين:.



كيكي سيتين المدير الفني المعتزل منذ عام 1996 يأتي ضمن القائمة المرشحة لتدريب فريق برشلونة، وتسعى إدارة البارسا لإقناع المدير الفني للعودة لقيادة تدريب الفريق لما له من خبرة واسعة في الليجا، كما قام بتدريب فرق أمثال أتلتيكو مدريد وراسينغ وأخيرًا ليفانتي.



ماوريسيو بوكيتينو



المدير الفني الذي يؤخذ عليه تصريحه الشهير بأنه لن يقوم بتدريب برشلونة أبدًا، إلا أن المدرب المعروف بانتمائه لنادي إسبانيول غريم برشلونة في إقليم كتالونيا، معروض من قبل الصحافة المقربة لبطل الدوري الإسباني، بل وتضغط عليهم للتعاقد معه.



بوكيتينو منذ أن أقيل من تدريب فريق توتنهام، لا يعمل في الوقت الحالي، ولكن معروف عنه الصحوة الكبيرة التي قادها في توتنهام، ووصل بهم لأول نهائي لهم في تاريخهم في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



جابريال ميليتو:.



المدرب واللاعب السابق لنادي برشلونة، حيث لعب في صفوفه من قبل وتوج معه بالعديد من الألقاب،حيث يقود تدريب فريق إستوديانتس الأرجنتيني حاليًا، ومن قبله قام بتدريب فريق أويهيجينز في عام 2017 ونادي إنديبيندينتي.



إريك تين هاج



المدرب الهولندي هو أحد أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي، نظرًا لقدرته على بناء فريق شاب مثلما فعل مع فريق أياكس في الموسم الماضي بجانب أنه ينتهج نفس طريقة برشلونة في اللعب وهو ما يفضله الكتالونيين.



ورغم أن عقده مستمر مع أياكس حتى عام نهاية الموسم فإن برشلونة قد ينجح في التعاقد معه الآن.



رونالد كومان



نجح رونالد كومان في إعادة جزء من بريق الطواحين الهولندية بعدما خفت لمعانها لفترة طويلة، كما سبق له العمل مع أحد رجال برشلونة السابقين لويس فان خال، ويستمر عقده مع هولندا حتى عام 2022.



روبرتو مارتينيز



ويدخل روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث نجح في تكوين فريق لمع في الوقت الحالي في أوروبا على رأسهم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتمكن من قيادة بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة بروسيا.

