إصابة شاب بطلق خرطوش أثناء تصديه لـ3 لصوص حاولوا سرقة توك توك بقنا

أصيب شاب بطلق ناري من سلاح خرطوش، أثناء تصديه لـثلاثة لصوص حاولوا سرقة الـ"توك توك "الخاص به في منطقة نائية بمدينة فرشوط.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بوصول محمد عبدالناصر عبد الموجود ٢٠ عامًا، مصاب بطلق ناري من سلاح خرطوش.



تبين من التحريات الأولية أن ٣ أشخاص مجهولين استوقفوا المجنى عليه لسرقة التوك توك الخاص به، وأثناء مقاومه لهم، أطلقوا عليه النيران من سلاح خرطوش.



تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجنازه.



