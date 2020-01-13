برلماني: الدبلوماسية المصرية تسعى لحل الأزمة الليبية وروسيا وسيط

قال محمود محي الدين عضو مجلس النواب، إن هناك سعيا من الدبلوماسية المصرية من أجل حل الأزمة الليبية.



وأضاف محمود محي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن روسيا أحد الفواعل في منطقة الشرق الأوسط ودعت إلى حل الأزمة الليبية، والهدنة تستهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بضمانة روسية.



تابع محمود محي الدين:" في حال اختراق قرار وقف النار سيكون الطرفين مسؤولين، والجيب الوطني الليبي يثق في الجانب الروسي كوسيط يمكن الإعتماد عليه في حل الأزمة الليبية".



وأكمل محمود محي الدين:" المفاوضات في روسيا حول الأزمة الليبية تستهدف وضع أسس للتفاوض يتم الاتفاق عليها لأن الجميع يذهب في 19 يناير القائم على ملتقى ومؤتمر برلين حول الأزمة الليبية".

