رئيس الوزراء الإيطالي يصل القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع الرئيس السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الإثنين، جوزيبى كونتى، رئيس الوزراء الإيطالي، قادما على رأس وفد رفيع فى زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رئيس الوزراء الإيطالي، والوفد المرافق له وصلوا على متن طائرة خاصة، وتم استقبالهم داخل الاستراحة الحكومية بالمطار.





ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الليبية، فى إطار الوساطة التي تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.



