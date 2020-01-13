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أخبار العالم

واشنطن: إطلاق النار في قاعدة بينساكولا عمل إرهابي

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:23 م
قاعدة بينساكولا الامريكية
قاعدة بينساكولا الامريكية
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رحيم يسري
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن نتائج التحقيق في حادثة إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار في مؤتمر صحفي أن إطلاق النار في قاعدة بينساكولا عمل إرهابي، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان مدفوعا بأيدولوجية متطرفة.

وشكر وزير العدل المملكة العربية السعودية على التعاون الكامل في التحقيقات.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا، وهو طالب عسكري سعودي يدعى محمد الشمراني.
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