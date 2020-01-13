تدشين 3 مذابح بكنيسة العذراء في مدينة سوهاج

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني ثلاثة مذابح بكنيسة العذراء بمدينة سوهاج حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وشهدت صلوات التدشين مشاركة ١٦ من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها اليوم.



كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة، حيث تأثرت الكنيسة بشكل جزئي من جراء اعتداءات ١٤ أغسطس عام ٢٠١٣.



والمذابح الثلاثة التي تم تدشينها هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم، والمذبح البحري على اسم الشهيدة دميانة، والمذبح القبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، كما تدشين أيقونة البانطوكراتور بالمذابح الثلاثة.



وبدأ إنشاء هذه الكنيسة الكائنة أسفل كنيسة مارجرجس "تحت مستوى الأرض"، عام ٢٠٠٧ حيث تم تفريغ كميات هائلة من الطمي وعمل تدعيم للأعمدة الخرسانية الحاملة لكنيسة مارجرجس.



وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية السبت الماضى زيارة رعوية لمحافظة سوهاج تستمر حتى الأربعاء المقبل يزور خلالها جميع إيبارشيات المحافظة ويعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات لمتابعة أمور الخدمة والرعاية.