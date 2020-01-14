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رياضة

محمد عبد المنصف يكشف موعد اعتزاله كرة القدم ووجهته المقبلة .. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:01 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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حسام الحارتي
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق لكرة القدم على نادي وادي دجلة، عن موعد اعتزاله كرة القدم، وطموحه بعد اعتزال اللعبة.

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:"سأعتزل عندما أشعر أن جسدي غير قادر على تنفيذ قرارات عقلي، وأنني لا أستطيع مساعدة فريقي".

وتابع: "وجهتي المقبلة الجانب الإداري بشكل كبير سواء مدير كرة أو مدير تعاقدات لدي خبرات تؤهلني لشغل هذه المناصب بعد الاعتزال".

وأتم : يمكنني أيضا الانضمام إلى الاستديوهات التحليلية على أحد القنوات التليفزيونية ، الخبرات التي اكتسبتها تمنحنى التميز في أي من المجالات التى ذكرتها .
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