AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالصور | تحدي كارلوس غصن يلف العالم.. اختباء داخل صندوق الآلات الموسيقية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:45 ص
تحدي كارلوس غصن
تحدي كارلوس غصن
Advertisements
قسم المنوعات
حالة من الشغف أصابت الموسيقيين حول العالم، حيث قاموا بتقليد طريقة هروب الملياردير اللبناني الأصل كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، والذي فر من العدالة اليابانية إلى لبنان باستخدام صندوق لأداة موسيقية.

وتحول كارلوس غصن – 65 عاما- إلى ملهم لعشرات الموسيقيين الذي حملوا صورا لهم ولأطفالهم يختبئون داخل صناديق الأدوات الموسيقية.
وردا على هذه الصور، حذرت شركة ياماها اليابانية للأدوات الموسيقية على تويتر إنه هناك عدد كبير من الصور يظهر اختباء الناس داخل الصناديق الموسيقية.

وحذرت الشركة الكبرى أنه لتجنب أي حادث مأساوي ينبغي تجنب القيام بمثل هذا التحدي، لأن هذه الصناديق والآلات الموسيقية مصممة لغرض آخر، ولذلك نرجو استخدامها بشكل صحيح.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها مطلعة على التحقيق في تركيا أن الصندوق الذي كان يختبئ فيه كان يحمل ثقوبا لكي يتمكن من التنفس.

ونشرت الصحيفة صورة لصندوق أسود كبير استخدم على ما قالت في فرار غصن وعثر عليه في الطائرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| هروب كارلوس غصن من اليابان.. فرقة عسكرية وصندوق

على طريقة عوكل الجن.. كيف هرب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

بعد هروبه من اليابان.. شاهد أول ظهور لـ كارلوس غصن في لبنان

كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

وزير لبناني يكشف حقيقة ضلوع بيروت في تهريب كارلوس غصن من اليابان

كارلوس غصن وسر صندوق الفرقة الموسيقية

ترشيحاتنا

صحيفة ليبية تكشف سبب رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

إسماعيل يوسف: من الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه

إسقاط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة

من أصابه هم أو غم أو مرض.. النبي يوصيه بـ 5 كلمات تفرج كربه وتداويه

العربية: تركيا وراء رفض «حفتر» التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

مختار مختار: مستوى الأهلي في تراجع.. والدوري الحالي هو الأصعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية