بالصور | تحدي كارلوس غصن يلف العالم.. اختباء داخل صندوق الآلات الموسيقية

حالة من الشغف أصابت الموسيقيين حول العالم، حيث قاموا بتقليد طريقة هروب الملياردير اللبناني الأصل كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، والذي فر من العدالة اليابانية إلى لبنان باستخدام صندوق لأداة موسيقية.



وتحول كارلوس غصن – 65 عاما- إلى ملهم لعشرات الموسيقيين الذي حملوا صورا لهم ولأطفالهم يختبئون داخل صناديق الأدوات الموسيقية.

وردا على هذه الصور، حذرت شركة ياماها اليابانية للأدوات الموسيقية على تويتر إنه هناك عدد كبير من الصور يظهر اختباء الناس داخل الصناديق الموسيقية.



وحذرت الشركة الكبرى أنه لتجنب أي حادث مأساوي ينبغي تجنب القيام بمثل هذا التحدي، لأن هذه الصناديق والآلات الموسيقية مصممة لغرض آخر، ولذلك نرجو استخدامها بشكل صحيح.



ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها مطلعة على التحقيق في تركيا أن الصندوق الذي كان يختبئ فيه كان يحمل ثقوبا لكي يتمكن من التنفس.



ونشرت الصحيفة صورة لصندوق أسود كبير استخدم على ما قالت في فرار غصن وعثر عليه في الطائرة.