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فن

أخبار الفن.. أحدث ظهور لـ جورج سيدهم.. تطور جديد في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. النجوم يواسون محمد منير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:26 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بعد غياب 5 سنوات .. جورج سيدهم يفاجئ محبيه بأحدث صورة
ظهر الفنان الكبير جورج سيدهم مؤخرًا مع الفنان هاني رمزي الذي حرص على زيارته في منزله، وذلك بعد فترة طويلة من غياب نجم الكوميديا.

ظهرت بالروب.. فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، فيديو جديدا من واقعة مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم.

وثيقة مسربة تزيد الغموض حول قتيل فيلا نانسي عجرم
تداول عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا صورة للوثيقة الشخصي للشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم.

عيلة منيحة.. نجمة سورية تدافع عن نانسي عجرم وزوجها بواقعة قتيل الفيلا
علقت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم قبل أيام، مبررًا ذلك بأن الشاب جاء ملثمًا ومتسللًا من أجل السرقة.

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته
تلقى الكينج محمد منير مساء اليوم الاثنين، العزاء في محمود أبا اليزيد (ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله)، الذي توفي صباح السبت الماضي.
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