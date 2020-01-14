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نبيلة مكرم تكشف عن بداية صداقتها بـ غادة والي.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن بداية عملها، كانت "دبلوماسية" بوزارة الخارجية، مؤكدة : "كنت في زيارة لدبي، والوزيرة غادة والي أيضا كانت في دبي، وانتظرتها في المطار وحضرت معها الاجتماعات الخاصة".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقاء ببرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc، أنني فوجئت بعد ذلك بأن الوزيرة غادة والي أرسلت لي تهنئة عبر صفحتى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فكانت بداية لصداقة قوية والاحترام والمحبة.

وقدمت الفنانة إسعاد يونس، خلال اللقاء مفاجأة لها، بحضور مسيو موريس ومدام سونيا مدرسين غادة والي في مدرستها أثناء دراستها فى الصغر، كما تحضر الوزيرة نبيلة مكرم إلى الاستوديو.

يذكر أن اختيار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا؛ جاء ليبرز الدور الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.
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