إيران تعتقل أشخاصا لتورطهم في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الهيئة القضائية الإيرانية اعتقلت أشخاصًا لتورطهم في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية.





وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال اليوم الثلاثاء: إن هناك خطأ بشريا لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية ، مضيفا: "ليس بإمكان الشعب الإيراني أن يتحمل مأساة سقوط الطائرة وسنواصل جهودنا لكشف ملابسات الحادث".





ووعد روحاني، بمحاسبة المسؤولين عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار في طهران "مهما كان منصبهم".





وطالب القضاء بتشكيل محكمة خاصة لمتابعة القضية، لافتا إلى أي نتيجة يجري التوصل إليها ستقوم البلاد بإطلاع الشعب عليها، لافتا إلى أن الأمر يعد مسألة مهمة مرتبطة بأجواء طهران الجوية.



