AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل جلسة استئناف راجح ورفاقه في مقتل البنا لسماع الشهود لـ 11 فبراير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
أمر المستشار محمد دوير رئيس دائرة استئناف أحداث شبين الكوم بتاجيل جلسة الاستئناف لسماع الشهود وتفريغ الكاميرات الموجودة بواقعة مقتل الطالب محمود البنا، بالصف الثاني الثانوي لجلسة 11 فبراير المقبل.

إقرأ أيضا: وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور

إقرأ أيضا: بسبب نانسي عجرم.. إنذار رسمي لنقيب المحامين لدعم أسرة القتيل السوري

إقرأ أيضا: خاين العيش والملح.. عامل بمحل كشرى يسرق صاحبه بقليوب


وكانت المحكمة قد استمعت لـ مرافعة النيابة وطلبات محامي الجناة والمجني عليهم.

كانت قد عقدت ثلاثة جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية .

واستعانت المحكمة بجهاز عرض فيديو داخل قاعة المحكمة لمشاهدة الواقعة، حيث سجلت الجريمة بواسطة كاميرات المراقبة الموضوعة بالشارع الذي ارتكبت فيه الواقعة، ثم أخذت المحكمة قرارها بتأجيل القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار شهرين ونصف الشهر.

وأصدرت حكمها النهائي بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة إسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

وصول راجح ورفاقه إلى محكمة شبين الكوم لبدء جلسة محاكمتهم في قضية محمود البنا

وسط تشديدات أمنية .. جنايات الأحداث تنطق بحكمها على المتهمين بقتل محمود البنا

القتل يقود راجح وأعوانه للسجن 15 عاما.. محطات في محاكمة قاتلي محمود البنا شهيد الشهامة

الفيديو الكامل للحكم على قاتل محمود البنا منذ لحظة وصوله للمحكمة حتى انهياره

غدا.. أولى جلسات استئناف محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل شهيد الشهامة

ترشيحاتنا

وصول محمد راجح ورفاقه لبدء جلسة الاستئناف في قضية مقتل محمود البنا.. صور

هنفطر إيه انهاردة.. عدس بجبة بمذاق لا يقاوم يغنيك عن الفول

خبير إستراتيجي يكشف السبب الحقيقي وراء مناورة قادر 2020

في عيد ميلادها.. دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة لابنتها

دعاء الرزق المستجاب.. يساعد على جلبه سريعًا وطرح البركة

تشديدات أمنية مكثفة بمحكمة شبين الكوم خلال جلسة استئناف مقتل البنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

صدمة للجميع.. مشجع يقتل لاعبا أثناء مباراة لكرة السلة

تخفيض جديد في أسعار جاك jac في مصر.. صور