سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية فى وفاة قابوس

استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عمان، بقصر العلم العامر اليوم، الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





وأعرب فضيلة الشيخ، خلال اللقاء، عن خالص التعازى والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العمانى فى وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

من جانبه، شكر السلطان شيخ الأزهر الشريف، تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.





وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غادر أمس، الاثنين، أرض الوطن، متوجها إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ورافق فضيلته وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف.





ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عُمان، الذى وافته المنية مساء الجمعة الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حكيمة حافلة بالعطاء كان خلالها قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار.

رافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته كل من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سلطان فيصل الرميثى، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.