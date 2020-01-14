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مرأة

بتخاف تركب طيارة.. طريقة فعالة للتغلب على إرهاق رحلات السفر الطويلة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:45 م
طريقة فعالة للتغلب
طريقة فعالة للتغلب على إرهاق رحلات السفر الطويلة
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أن إفراز الميلاتونين يمكن أن يسيطر على الاضطراب والخوف الذي يشعر به بعض الأشخاص خلال الرحلات الجوية الطويلة، حيث يمكن وصف الميلاتونين كدواء فعال للتخلص من مشاعر القلق والتوتر.

وقال الباحثون المشرفون على الدراسة، إن الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم بشكل طبيعي خلال النوم وعند حلول الظلام، ويعتقد أنه يلعب دورًا كبيرًا في التحكم على التوتر، ويعطي الجسم شعورا بالاسترخاء.

وأضاف الباحثون، أن هناك بعض الأشخاص يمكن أن تتسبب لهم الرحلات الجوية في آثار جانبية، مثل: الصداع والشعور بالتوعك، ويمكن أن يسبب نوبات صرع لدى الأشخاص المصابين بالصرع.

وأكدت نتائج الدراسة، أن تناول علاج الميلانيون قبل الإقلاع بالرحلات الجوية، يمكن أن يقلل من الأعراض المحتملة عند بعض الأشخاص الذين يصابون بآثار جانبية في الرحلات الجوية، مثل: التعب والصداع، والشعور بالغثيان، حيث يعطي الجسم شعورا بالاسترخاء.

وقال الدكتور جيمس كايف، المشرف على الدراسة، إن الدراسة أوضحت تأثير تناول الميلاتونين في السيطرة على التعب والإرهاق، وصعوبة النوم بشكل طبيعي، والتي يشعر بها البعض خلال الرحلات الجوية الطويلة لأماكن بعيدة.

واستعرض الباحثون 10 دراسات سابقة وأربعة مراجعات دراسات أخرى حول فوائد وعيوب الميلاتونين المأخوذة من 1986 إلى 2005، ووجد الباحثون أن الميلاتونين يبدو أنه يقلل من أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لدى الأشخاص، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في حين لا ينصح الباحثون المشرفون على الدراسة الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل: مرض كرون بأخذها لأنه يمكن أن يجعل الجهاز المناعي أكثر نشاطًا، وقد يقلل الدواء أيضًا من فعالية الأدوية الأخرى، مثل: موانع الحمل وأدوية السكري ومخففات الدم، والأدوية المضادة للصرع.
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