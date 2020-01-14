البرلمان يقر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.



وشمل قرار الإعلان عن حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية"، وتناولت المادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".



وفي المادة الثالثة: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ"، ونصت المادة الرابعة على أن: "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه"، وختامًا، في المادة الخامسة: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية".

