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حوادث

السجن 3 سنوات لـ عامل بتهمة التعدى على آخر بـ سيف فى نجع حمادى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:49 م
محاكمة
محاكمة
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يوسف رجب
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، عاملا بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، و عضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري ، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 18 يناير 2015، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم حسني.غ.م27 سنه، عامل، تهمة ضرب المجني عليه عمر السيد محمد 26 عامًا، عامل، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والتعدي عليه بـ " سيف " يستخدم لتقطيع القصب، وإصابته وإحداث عاهة مستديمة له، بسبب خلافات بينهما.

تم إحالة القضية برقم 1227 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3383 لسنة 2015 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.
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