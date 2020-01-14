بعد الكلام عن لعبه في مصر.. سيسكا صوفيا ينفي نيته بيع علي سوي

أصدر فريق سيسكا صوفيا البلغاري بيانا رسميا حول رحيل مهاجم الفريق الجامبي علي سوي في الانتقالات الشتوية أكد خلاله عدم التفريط في اللاعب بأي ثمن.



وقال البيان الذي نشره الموقع الرسمي للفريق البلغاري:



"فيما يتعلق بآخر الأخبار في وسائل الاعلام ان نادينا يواجه الانتهاء من بيع المهاجم علي سو في مصر ، نحن مضطرون لتوضيح ما يلي: الحقيقة هي أننا تلقينا ثلاثة عروض قويه جدا لرحيله، اهتمام الأندية باللاعب منطقي ومتوقع، ولكن لا يوجد على جدول أعمال النادي رحيل اللاعب بأي ثمن، علي سوي هو لاعب مهم لفريقنا ونحن نعتمد عليه لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".



وانتقل علي سوي إلى صفوف سسكا صوفيا في يناير من العام الماضي بعد انتهاء إعارته إلى كييفو فيرونا الإيطالي، حيث خاض مع الفريق البلغاري 55 مباراة أحرز خلالهم 25 هدفًا وصنع 5 آخرين.



ويمتلك فريق الأهلي خمسة لاعبين أجانب جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو وجيرالدو بالإضافة إلى المالي أليو ديانج ويجب عليه التخلي عن أحد منهم قبل التعاقد مع المهاجم الجديد.



ويتبقى للأهلي مكان شاغر في قائمته المحلية بجانب مكانين في القائمة الأفريقية وينتهي القيد في 31 يناير الجاري سواء على الجانب المحلي أو الأفريقي.