مشاهير من بلدنا.. الصقر أحمد حسن عميد لاعبي العالم في كرة القدم ابن مغاغة في المنيا

يُعد الصقر أحمد حسن أحد أبناء مدينة مغاغة شمال المنيا عميد لاعبي العالم حيث لعب الصقر عدة سنوات واحترف في الدوري البلجيكي ولعب لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وكذلك الإسماعيلي كما توّج بالعديد من الألقاب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ولعب 184 مباراة دولية كما أنه المدير الفني السابق لنادي بتروجيت.





وأنهى الصقر مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.





"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.





وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.





وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.



