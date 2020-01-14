أهدرت مليار جنيه وتعمل بدون رؤية.. نواب يفتحون النار على وزيرة الصحة ويطالبون بسحب الثقة منها

طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعدما اتهمها بإهدار مليار و54 مليون جنيه وبأنها تعمل بدون رؤية.



وطالب النائب مجدي ملك بسحب الثقة من وزيرة الصحة، مشيرا إلى أنها تسببت فى إهمال جسيم وعدم الاهتمام بصحة المواطنين.



وقال إن أحد المواطنين أرسل له رسالة على الهاتف مضمونها "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليو، الثلاثاء، أثناء مناقشة استجواب مقدم ضد وزيرة الصحة بشأن الإهمال والتقصير فى مستشفى بولاق الدكرور العام.