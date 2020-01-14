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أخبار العالم

أول تعليق من إيران على قرار دول أوروبية تفعيل آلية فض النزاع النووي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:07 م
أول تعليق من إيران
أول تعليق من إيران على قرار دول أوروبية تفعيل آلية فض النزاع
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دعاء أبوهشيمة
وجهت إيران اليوم، الثلاثاء، تحذيرا للاتحاد الأوروبي من عواقب وخيمة بشأن تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع المتعلقة بالاتفاق النووي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث إنهم لم ينضموا لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي.

وأكدوا عدم قبول القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكانت أوروبا أنذرت إيران من نفاد صبرها حيال تقليص التزامات الاتفاق النووي، معلنة اقترابها من تفعيل آلية لحل النزاعات لإجبار طهران على التراجع عن انتهاك الاتفاق.

وفي ديسمبر الماضي، اتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من حيث المبدأ على تفعيل آلية حل النزاعات، إلا أن الدول الثلاث ستنتظر لترى حجم الخطوات التي ستتخذها إيران قبل اتخاذ قرار نهائي.
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