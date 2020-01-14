بسمة وهبة تنعى نجل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

نعت الإعلامية بسمة وهبة، أمين تامر نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة الذى وافته المنية فى الساعات الاولي من صباح اليوم عن عمر خمسة عشر عاما.





وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":" إنا لله وإنا إليه راجعون.. قلبي مع الصديقة العزيزة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لوفاة نجلها حبيب روحها.





وأضافت "ربنا يصبرك و يعينك على الابتلاء الكبير ده .. مفيش كلمات ممكن تعبر عن حزني ولا ممكن تخفف عنك .. المصاب أليم ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان"





وأعلنت صفحة المجلس القومي للمرأة على «فيس بوك»، في بيان خبر الوفاة قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي أمين تامر مرسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنية مساء أمس، وستقام صلاة الجنازة اليوم، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة».





وتابع: «ويتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».