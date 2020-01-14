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رياضة

مهاجم سوهاج يعتذر ويطلب الرحيل عن الفريق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
صرح ابراهيم الششتاوي مهاجم فريق سوهاج من مسئولي مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور نشأت العريس الرحيل عن صفوف الفريق والحصول على الاستغناء الخاص خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقد علق الششتاوى ، في تصريحات على صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي "اسف واعتزار لنادى سوهاج المحترم ومجلس الإدارة المحترم على كل حاجه حصلت منى أو أى تجاوز وكان سوء تفاهم بس غصب عني والله وللجماهير سوهاج المحترمه لازم تفهم أنا اللى مصمم على الرحيل والاستغناء ومجلس الإدارة لحد النهاردة متمسك بيه والناس مشكورًا فهموه وجهة نظري وربنا يكرمهم ويكرمنى."

يذكر أن اللاعب قد أصيب واجرى عملية جراحية الفترة الماضية وسيغيب عن الملاعب شهر ونصف ،وعلق بعدها اللاعب علي صفحته الشخصية "الحمد لله على كل شيء انا عملت العمليه على حسابىيارب ماتحوجنا لحد"، قبل أن يطلب اللاعب مؤخرا الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية .
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