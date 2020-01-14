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ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة فتح مشروع جيم حريمي.. بشرط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:27 م
جيم حريمي
جيم حريمي
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إيمان طلعت
حكم الحصول على قرض لعمل مشروع جيم حريمي ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك أن هذا عمل جائز شرعًا وهذا الفعل يجوز وهذا التمويل يجوز لأنه مشروع".

وتابع: "ولكن عليك بالضوابط الشرعية فى هذا المكان مع الحظر التام وعدم التصوير مما له شأن بابتزاز النساء أو الوقوع فى المحظورات أو فضح الأنفس كل هذا مما هو حرام فلابد من التركيز التام على الستر والدخول والخروج والأوقات والأماكن مما له شأن بالستر عمومًا".

حكم المال المكتسب من صالة ألعاب بلاي ستيشن
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الأموال المكتسبة من صالة ألعاب بلاي ستيشن أنها حلال ما لم يدر صاحبها بهذه الألعاب مقامرة أو نحوه.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: ما حكم فتح صالة ألعاب بلاي ستيشن وحكم المال المكتسب منها؟ أنه إذا كان محل الألعاب إذا كان لا يشتمل على منكرات أو إقرارها أو المعاونة عليها، كالألعاب المشتملة على القمار، والألعاب المشتملة على أمور تخالف الشرع وتتعارض مع التعاليم الإسلامية؛ فيجوز العمل فيه.

يذكر أن اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا.

وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.
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