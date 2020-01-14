العناني: ترقية 20 ألف موظف في الآثار.. و2800 تم تثبيتهم

كشف د.خالد العناني وزير السياحة والآثار تفاصيل الجهود التي قامت بها الوزارة الفترة الماضية، وذلك لتحسين الأوضاع الإدارية للعاملين في الآثار.



جاء ذلك في كلمته بالاحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة عيد الأثريين الـ 14، وسط حضور كبير من الأثريين.



وقال إنه تمت ترقية 20 الف موظف، وقد بذل جهاز التنظيم والإدارة جهودا كبيرة معنا في هذا الملف الخاص بالعاملين.



وأشار العناني إلى أن هناك 800 موظف تمت إعادة تعديل وظائفهم طبقا للمؤهلات، و2800 موظف تم تثبيتهم.



وأضاف: هناك 662 موظفا المستحقين للتسويات تمت لهم الإجراءات، وهناك أخبار سارة في الطريق لأصحاب الاجر نظير عمل.



