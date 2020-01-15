النقد العربي يناقش تحديات المالية العامة بـ أبوظبي.. اليوم

يُنظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء ولمدة يومين، فعاليات الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية؛ بمقره بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ بحضور عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.





قال الصندوق في تقرير صادر عنه، إن جدول الأعمال للاجتماع يتضمن عددًا من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل"خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوطات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية"، و"تطوير نظم التعليم للمواءمة مع احتياجات سوق العمل"، و"دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية"، و"المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية".





ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المشتركة من بينها تبادل الخبرات والتجارب،إصلاحات الضرائب غير المباشرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنه سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ما تقدم، سيناقش الاجتماع موضوع التطبيقات الضريبية على خدمات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية والتطورات الحديثة في هذا الشأن.





ومن المقرر بحث الاجراءات التحضيرية للمنتدى الخامس عالي المستوى للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده في مدينة دبي خلال نوفمبر 2020، والتحضير لاجتماع الدورة الـ11 لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في أبريل 2020.



